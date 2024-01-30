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البنتاغون: إرتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم على القوات الأميركية في الأردن إلى أكثر من 40 إحداها حرجة

Lebanon 24
30-01-2024 | 14:39
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