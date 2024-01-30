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"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط 3 صواريخ من الأراضي السورية على منطقة مفتوحة جنوب الجولان والجيش يردّ بالمدفعية

Lebanon 24
30-01-2024 | 14:49
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