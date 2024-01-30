11
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
12
o
بشري
11
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصادر "الشرق": جهود الحكومة العراقية نجحت في وقف ردّ "كتائب حزب الله" وتجنّب التصعيد
Lebanon 24
30-01-2024
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: هجوم الطائرة المسيرة بالأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية وسنرد على مقتل جنودنا في الوقت الذي نختاره
Lebanon 24
البنتاغون: هجوم الطائرة المسيرة بالأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية وسنرد على مقتل جنودنا في الوقت الذي نختاره
31/01/2024 00:58:33
31/01/2024 00:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير "CIA" في مقال نشره في "فورين أفيرز": مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة
Lebanon 24
مدير "CIA" في مقال نشره في "فورين أفيرز": مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة
31/01/2024 00:58:33
31/01/2024 00:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب "حزب الله - العراق" تُوصي عناصرها "بالدفاع السلبي مؤقتا" إذا حصل أي هجوم أميركي تجاههم
Lebanon 24
كتائب "حزب الله - العراق" تُوصي عناصرها "بالدفاع السلبي مؤقتا" إذا حصل أي هجوم أميركي تجاههم
31/01/2024 00:58:33
31/01/2024 00:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد الإسرائيلي يُواجه بثلاث "لاءات" حاسمة من قبل حزب الله
Lebanon 24
التصعيد الإسرائيلي يُواجه بثلاث "لاءات" حاسمة من قبل حزب الله
31/01/2024 00:58:33
31/01/2024 00:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيكون الأبرد: المنخفض "حيان" يشتد.. وتحذير من الأب خنيصر: انها البداية
Lebanon 24
سيكون الأبرد: المنخفض "حيان" يشتد.. وتحذير من الأب خنيصر: انها البداية
00:48 | 2024-01-30
30/01/2024 12:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات صادمة... فنانة شهيرة تعلن اعتزالها
Lebanon 24
بكلمات صادمة... فنانة شهيرة تعلن اعتزالها
01:04 | 2024-01-30
30/01/2024 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
09:43 | 2024-01-30
30/01/2024 09:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
06:43 | 2024-01-30
30/01/2024 06:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
11:40 | 2024-01-30
30/01/2024 11:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:56 | 2024-01-30
سيناتور ميتش ماكونيل: إيران تعتقد بإمكانها استخدام وكلائها لمهاجمة أميركا دون عقاب
16:43 | 2024-01-30
مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان: الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه وكالة "الأونروا"
16:32 | 2024-01-30
وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يُؤكّد خلال إتّصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة "الأونروا" دعم دولة الإمارات الراسخ للوكالة
16:10 | 2024-01-30
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في قطاع غزة اليوم
15:24 | 2024-01-30
المرصد السوري: إسرائيل تستهدف موقعين في ريف درعا جنوبي سوريا
15:16 | 2024-01-30
مدير "CIA" في مقال نشره في "فورين أفيرز": مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 00:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 00:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 00:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24