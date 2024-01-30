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وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يُؤكّد خلال إتّصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة "الأونروا" دعم دولة الإمارات الراسخ للوكالة

Lebanon 24
30-01-2024 | 16:32
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