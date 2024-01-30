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رؤساء اللجنة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة: قرارات وقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة
Lebanon 24
30-01-2024
|
18:09
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