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وسائل إعلام إسرائيلية: ضغوط الرئيس بايدن لعبت دوراً كبيراً في قرار وقف الحرب في الشمال

Lebanon 24
30-01-2024 | 18:33
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