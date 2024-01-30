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مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: أي هجوم على إيران أو مصالحها أو مواطنيها خارج حدودها سيقابل برد حازم

Lebanon 24
30-01-2024 | 23:32
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