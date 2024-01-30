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صفارات الإنذار تدوي في بلدات في الجليل الأعلى تحسبا من مسيرة تسللت من جنوب لبنان لشمال إسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
30-01-2024
|
23:22
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