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قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس ( الجزيرة)

Lebanon 24
31-01-2024 | 00:13
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