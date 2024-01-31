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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 25 مسلحا فلسطينيا على الأقل وفقد 3 جنود خلال 24 ساعة في غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
31-01-2024
|
01:58
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