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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل 25 مسلحا فلسطينيا على الأقل وفقد 3 جنود خلال 24 ساعة في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-01-2024 | 01:58
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