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جيروزاليم بوست: خطة نتنياهو تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية خلال 4 سنوات

Lebanon 24
31-01-2024 | 02:59
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