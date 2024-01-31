بيان سعودي كويتي مشترك: حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة بما فيها حقل الدرة مشتركة بين السعودية والكويت فقط

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