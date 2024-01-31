13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية النروجي: الأونروا "شريان حياة مهم" لنحو 1.5 مليون لاجئ فلسطيني في غزة
Lebanon 24
31-01-2024
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: الأونروا هي شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الأونروا هي شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة (الجزيرة)
31/01/2024 14:45:13
31/01/2024 14:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام عراقية: وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني وندد بالهجوم الذي أودى بحياة عسكريين أميركيين
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام عراقية: وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني وندد بالهجوم الذي أودى بحياة عسكريين أميركيين
31/01/2024 14:45:13
31/01/2024 14:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إنه ألغى اجتماعه مع مفوض وكالة "الأونروا" ويدعوه للاستقالة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إنه ألغى اجتماعه مع مفوض وكالة "الأونروا" ويدعوه للاستقالة (سكاي نيوز عربية)
31/01/2024 14:45:13
31/01/2024 14:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة التي تقودها إسرائيل ضد "الأونروا" وتقول إنها تهدف لتصفية قضية اللاجئين (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة التي تقودها إسرائيل ضد "الأونروا" وتقول إنها تهدف لتصفية قضية اللاجئين (سكاي نيوز عربية)
31/01/2024 14:45:13
31/01/2024 14:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
09:43 | 2024-01-30
30/01/2024 09:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
10:56 | 2024-01-30
30/01/2024 10:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
11:40 | 2024-01-30
30/01/2024 11:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
14:24 | 2024-01-30
30/01/2024 02:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
إليكم أول أيام شهر رمضان المبارك
08:41 | 2024-01-30
30/01/2024 08:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:42 | 2024-01-31
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيليّة أغارت على أطراف بلدة مارون الراس والاطراف الغربية لعيتا الشعب تتعرّض لقصف مدفعيّ
07:36 | 2024-01-31
صندوق النقد: إرتفاع تكاليف الشحن البحري بين أوروبا والبحر المتوسط والصين 400% منذ تشرين الثاني
07:27 | 2024-01-31
حماس: جريمة بيت لاهيا تشير إلى تنفيذ جيش العدو مجزرة بحق المدنيين وإعدامهم ميدانيا بعد التنكيل بهم (الجزيرة)
06:53 | 2024-01-31
وزارة الخارجية الروسية: موسكو ستبذل ما بوسعها لجعل سوريا خالية من الوجود الأجنبي و"حلحلة" الأوضاع فيها (سكاي نيوز عربية)
06:43 | 2024-01-31
بلومبرغ: السعودية تدرس طرحا إضافيا لأسهم أرامكو واحتمالية التنفيذ في شباط (العربية)
06:29 | 2024-01-31
الخارجية الروسية: نرفض إجراء أي مفاوضات مع اليابان للوصول إلى اتفاق سلام بسبب مواقف طوكيو العدوانية (الشرق)
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 14:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 14:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 14:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24