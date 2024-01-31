Advertisement

أخبار عاجلة

مريضة في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة AB+ ووحدتين من فئة B+ للتبرع الإتصال على 76497270 أو 70154535

Lebanon 24
31-01-2024 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مريضة في مستشفى سان تيريز -الحدث بحاجة ماسة لدمّ من فئة B+ للتبرع الإتصال على 70002770
lebanon 24
31/01/2024 14:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طفلة في مستشفى الروم بحاجة ماسة لبلاكيت من فئة O+ للتبرع الإتصال على 03959246
lebanon 24
31/01/2024 14:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسّة لوحدتي دم من فئة +B للتبرع التواصل على الرقم 03424766
lebanon 24
31/01/2024 14:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض في مستشفى الجامعة الأميركيّة في بيروت بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ للتبرع الإتّصال على 03366361 أو على الرقم 70603967
lebanon 24
31/01/2024 14:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:42 | 2024-01-31
07:36 | 2024-01-31
07:27 | 2024-01-31
06:53 | 2024-01-31
06:43 | 2024-01-31
06:29 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24