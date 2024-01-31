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رؤساء وكالات إنسانية دولية: قرارات بعض الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة

Lebanon 24
31-01-2024 | 05:53
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