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الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غرب مدينة غزة لـ"إخلاء المنطقة بشكل فوري" (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2024 | 06:28
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