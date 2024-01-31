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الخارجية الروسية: نرفض إجراء أي مفاوضات مع اليابان للوصول إلى اتفاق سلام بسبب مواقف طوكيو العدوانية (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2024 | 06:29
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