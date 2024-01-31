Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة السويدية: العثور على "شيء يشتبه بأنه خطير" بالقرب من سفارة إسرائيل في ستوكهولم (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جسم خطير" قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم
lebanon 24
31/01/2024 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي بالقرب من المنازل على الاطراف الشرقية لبلدة ام التوت
lebanon 24
31/01/2024 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غرب مدينة غزة لـ"إخلاء المنطقة بشكل فوري" (الشرق)
lebanon 24
31/01/2024 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: العرض الذي سيناقشه مجلس الحرب الاسرائيلي يشمل إطلاق سراح 100-250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز
lebanon 24
31/01/2024 19:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:37 | 2024-01-31
12:31 | 2024-01-31
12:28 | 2024-01-31
12:24 | 2024-01-31
12:22 | 2024-01-31
12:07 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24