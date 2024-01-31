Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس: قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً

Lebanon 24
31-01-2024 | 08:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد قرار الشركات المستوردة للنفط.. مشهد الطوابير يعود في محيط محطات البنزين
lebanon 24
31/01/2024 19:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"حفاظاً على حياة المرضى"... المستشفيات تناشد الشركات المستوردة للنفط
lebanon 24
31/01/2024 19:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب من لجنة إدارة الكوارث الإجتماع ومتابعة الفيضانات الأخيرة وإتخاذ القرارات المناسبة وتأمين استمرارية فتح الطرقات
lebanon 24
31/01/2024 19:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شماس: قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً
lebanon 24
31/01/2024 19:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:37 | 2024-01-31
12:31 | 2024-01-31
12:28 | 2024-01-31
12:24 | 2024-01-31
12:22 | 2024-01-31
12:07 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24