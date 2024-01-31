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حماس: بمجرد أن يحصل الإسرائيليون على الأسرى سيعودون للحرب مرة أخرى وهذه اللعبة لن ندخل فيها (الشرق)
Lebanon 24
31-01-2024
|
10:17
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