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حماس: بمجرد أن يحصل الإسرائيليون على الأسرى سيعودون للحرب مرة أخرى وهذه اللعبة لن ندخل فيها (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2024 | 10:17
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