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رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني: إسرائيل نفذت إعداما جماعيا بحق 30 معتقلا في #غزة ودفنتهم في مقبرة جماعية (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2024 | 11:05
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