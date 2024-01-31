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غريفيث: استجابتنا الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رهنٌ بتمويل دائم لتأمين قدرة "الأونروا" على العمل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-01-2024 | 11:23
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