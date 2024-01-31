الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث هاتفيا مع رئيس وزراء مملكة هولندا تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)

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