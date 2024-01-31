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المندوبة الأميركية خلال جلسة مجلس الأمن: عملنا مع قطر ومصر من دون كلل للتوصل لاتفاق بين إسرائيل و"حماس"

Lebanon 24
31-01-2024 | 11:40
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