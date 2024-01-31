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المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: وقف الأعمال القتالية في غزة كفيل بلم شمل الرهائن مع عائلاتهم (الحرة)

Lebanon 24
31-01-2024 | 11:42
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