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المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر لـ"الحرة": أكثر من 160 هجوما من أذرع إيران في العراق وسوريا على القوات الأميركية

Lebanon 24
31-01-2024 | 12:04
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