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"أكسيوس": البيت الأبيض على علم بالدراسة التي تجريها وزارة الخارجية بشأن الاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
31-01-2024 | 12:28
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