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بلومبرغ: أسعار الديزل في أوروبا ترتفع بسبب فوضى الشحن في البحر الأحمر

Lebanon 24
31-01-2024 | 12:55
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