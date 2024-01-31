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البيت الأبيض: المحادثات حول الهدنة في غزة بناءة والهدف منها إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن (الحدث)

Lebanon 24
31-01-2024 | 13:42
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