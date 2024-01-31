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بلينكن: نبحث العمل لمضاعفة المساعدات للمحتاجين بغزة والتفكير في خطة بعيدة المدى لإعادة الإعمار بعد الصراع (الجزيرة)

Lebanon 24
31-01-2024 | 13:53
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