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"الخارجية" الإيرانية: مستعدون للعمل بإطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن حقل الدرة وترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
31-01-2024 | 14:34
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