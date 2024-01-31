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هيئة البث الإسرائيلية: زيادة جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية بإسرائيل بداية من منتصف الليلة (الجزيرة)

Lebanon 24
31-01-2024 | 15:06
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