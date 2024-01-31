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رئيس الموساد: المرحلة الأولى من الهدنة ستشهد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والمرضى والجرحى وكبار السن ومن الممكن بعد ذلك تمديد الهدنة لمدة أسبوع إضافي للسماح بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2024 | 16:11
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