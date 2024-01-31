11
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
-1
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
0
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الموساد: عدد المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم إطلاق سراحهم لم يتقرر بعد (الشرق)
Lebanon 24
31-01-2024
|
16:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الموساد: المرحلة الأولى من الهدنة ستشهد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والمرضى والجرحى وكبار السن ومن الممكن بعد ذلك تمديد الهدنة لمدة أسبوع إضافي للسماح بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية (الشرق)
Lebanon 24
رئيس الموساد: المرحلة الأولى من الهدنة ستشهد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والمرضى والجرحى وكبار السن ومن الممكن بعد ذلك تمديد الهدنة لمدة أسبوع إضافي للسماح بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية (الشرق)
01/02/2024 00:45:19
01/02/2024 00:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الموساد بحث أمس مع مستشار الأمن القومي الأميركي بدء مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن (الجزيرة)
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الموساد بحث أمس مع مستشار الأمن القومي الأميركي بدء مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن (الجزيرة)
01/02/2024 00:45:19
01/02/2024 00:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: رئيس المكتب السياسي سيزور القاهرة لبحث المقترح المقدم لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين
Lebanon 24
حماس: رئيس المكتب السياسي سيزور القاهرة لبحث المقترح المقدم لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين
01/02/2024 00:45:19
01/02/2024 00:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة مع رئيسي الموساد والشاباك ومسؤول ملف الأسرى للإطلاع على نتائج اجتماع باريس (الجزيرة)
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة مع رئيسي الموساد والشاباك ومسؤول ملف الأسرى للإطلاع على نتائج اجتماع باريس (الجزيرة)
01/02/2024 00:45:19
01/02/2024 00:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
Lebanon 24
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
06:30 | 2024-01-31
31/01/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
04:15 | 2024-01-31
31/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
12:00 | 2024-01-31
31/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
05:09 | 2024-01-31
31/01/2024 05:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
07:30 | 2024-01-31
31/01/2024 07:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:33 | 2024-01-31
الجيش الإسرائيليّ يطلق قنابل إنارة في أجواء شمالي قطاع #غزة بالتزامن مع قصف مدفعي
17:30 | 2024-01-31
غارات إسرائيلية تستهدف منزلاً في دير البلح وأرضاً زراعية في قرية المصدر وسط قطاع غزة
17:26 | 2024-01-31
عضو المكتب السياسي في أنـصار |لله علي القحوم: هناك تحركات واضحة للأميركي والبريطاني للتصعيد البري تجاه اليمن والتحضيرات لعمل عسكري باستخدام المرتزقة
17:23 | 2024-01-31
نتنياهو: نسعى للتوصّل إلى صفقة تبادل لكن ليس بكل ثمن
17:22 | 2024-01-31
الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا سفينة تجارية أميركية
17:20 | 2024-01-31
وزير الدفاع البريطاني: نؤيد مبدأ حل الدولتين ونعمل من أجل تحقيق ذلك
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
01/02/2024 00:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
01/02/2024 00:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
01/02/2024 00:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24