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وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل عبر منصة "x": لا أحد يبتزّ فنزويلا ومحاولات التدخّل الأميركي ستغرق بالفشل

Lebanon 24
31-01-2024 | 17:48
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