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مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة تل النحاس شمال كفركلا وأطراف دير ميماس جنوب لبنان

Lebanon 24
31-01-2024 | 18:20
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