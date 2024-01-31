Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلاً عن شبكة CBS: الولايات المتحدة استهدفت 10 طائرات مسيرة غربي اليمن

Lebanon 24
31-01-2024 | 19:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" نقلاً عن وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن: الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان صنعاء بغارات
lebanon 24
01/02/2024 07:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي: الولايات المتحدة نفذت ضربة للدفاع عن النفس في العراق ضد تهديد وشيك في موقع إطلاق طائرات مسيّرة
lebanon 24
01/02/2024 07:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة استأنفت تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق غزة لدعم جهود استعادة الرهائن (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/02/2024 07:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تزال لديها مشاكل في بيع طائرات F-35 لتركيا (الشرق)
lebanon 24
01/02/2024 07:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:18 | 2024-02-01
00:12 | 2024-02-01
23:15 | 2024-01-31
19:21 | 2024-01-31
19:19 | 2024-01-31
19:17 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24