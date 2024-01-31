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مجلس بلدية شيكاغو يتبنى قراراً يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار الآن في قطاع غزة

Lebanon 24
31-01-2024 | 19:11
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