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هيئة الأركان الأميركية: رئيس الهيئة شدّد باتصال مع نظيره الإسرائيلي على أهمية تخطيط إسرائيل لما بعد الصراع

Lebanon 24
31-01-2024 | 19:17
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