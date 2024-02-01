Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

Lebanon 24
01-02-2024 | 03:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني يدعو الدول الأوروبية إلى زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
01/02/2024 10:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري والذخيرة بمواجهة روسيا (الشرق)
lebanon 24
01/02/2024 10:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يخلف بوعوده لأوكرانيا.. لن يزودها بمليون قذيفة
lebanon 24
01/02/2024 10:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: من الصعب جدا على أوكرانيا النجاة دون الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
01/02/2024 10:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:14 | 2024-02-01
02:54 | 2024-02-01
02:53 | 2024-02-01
02:15 | 2024-02-01
01:47 | 2024-02-01
00:18 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24