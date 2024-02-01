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رئيس الوزراء البولندي: لا توجد خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا ويعود لرئيس الوزراء أوربان أن يقرر ما إذا كانت المجر جزءًا من مجتمعنا أو لا

Lebanon 24
01-02-2024 | 05:13
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