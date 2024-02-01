Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة إسرائيلية: تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطالب بإعلان "عدم أهلية" نتنياهو لتولي منصب رئاسة الوزراء (الحدث)

Lebanon 24
01-02-2024 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: ستنشر محكمة العدل العليا مساء اليوم قرارها بشأن قانون عجز نتنياهو عن تأدية وظيفته
lebanon 24
01/02/2024 15:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أنه سيقر صفقة لا تضر بأمن إسرائيل وإن أدت لانهيار حكومته
lebanon 24
01/02/2024 15:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن نسحب قواتنا من غزة ولن نطلق سراح آلاف "الإرهابيين" (الحدث)
lebanon 24
01/02/2024 15:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن قناة 12 الإسرائيلية: مسودة الاتفاق على صفقة التبادل ستعرض على "حماس" الليلة للرد عليها
lebanon 24
01/02/2024 15:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:09 | 2024-02-01
08:07 | 2024-02-01
07:57 | 2024-02-01
07:44 | 2024-02-01
07:21 | 2024-02-01
06:30 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24