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صحيفة إسرائيلية: تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطالب بإعلان "عدم أهلية" نتنياهو لتولي منصب رئاسة الوزراء (الحدث)
Lebanon 24
01-02-2024
|
05:29
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