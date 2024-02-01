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باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية هنغاريا: اسرائيل عدو للبنان ونحن شعب عانى كثيراً من العدوان وللاسف الاعتداء مستمر على ارضنا وبحرنا

Lebanon 24
01-02-2024 | 05:31
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