باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية هنغاريا: اسرائيل عدو للبنان ونحن شعب عانى كثيراً من العدوان وللاسف الاعتداء مستمر على ارضنا وبحرنا

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