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بايدن: نعمل من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على دولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب (العربية)

Lebanon 24
01-02-2024 | 09:25
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