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رئيس المجلس الأوروبي: أكدنا وجوب إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام (الجزيرة)

Lebanon 24
01-02-2024 | 09:45
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