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"سي بي إس": الموافقة على شن ضربات متعددة الأيام في العراق وسوريا ضد أهداف تشمل الأفراد والمنشآت الإيرانية

Lebanon 24
01-02-2024 | 09:47
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