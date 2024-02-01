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وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: جنودنا قتلوا من جانب وكلاء إيران والرئيس بايدن لن يقبل بأي هجمات على قوات أميركية

Lebanon 24
01-02-2024 | 10:35
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