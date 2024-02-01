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أوستن: هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط وسنعمل كل ما يلزم لتجنب توسع الصراع بالمنطقة ولحماية قواتنا هناك

Lebanon 24
01-02-2024 | 10:36
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