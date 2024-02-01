ميقاتي في حوار عبر "زوم" مع "مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان": لبنان ملتزم بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب لبنان

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