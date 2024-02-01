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ميقاتي: تعمل الحكومة اللبنانية مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر

Lebanon 24
01-02-2024 | 11:19
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